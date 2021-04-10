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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وائل جسار يشعل حفله الغنائى بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 01:48 ص
وائل جسار
وائل جسار
حسن أمين
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أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة داخل إحدى الأماكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الحفل الفنان طارق عبدالعزيز وندى بسيوني ومحمد نور نجم فريق "واما" والفنانة نورهان ومروة عبدالمنعم والنجم محسن محيي الدين ولقاء سويدان ومحمد نجاتي والمنشد محمود التهامي.

وبدأ الحفل بفقرة للالعاب النارية النجم أحمد عصام بعدها قدم مصطفى حجاج فقرة غنائية مع فرقته ليصعد بعدها المسرح النجم وائل جسار ليقدم عدد من أغانيه الشهيرة ليختتم الحفل الفنان محمد فؤاد.
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

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