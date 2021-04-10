وائل جسار يشعل حفله الغنائى بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة داخل إحدى الأماكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.وحضر الحفل الفنان طارق عبدالعزيز وندى بسيوني ومحمد نور نجم فريق "واما" والفنانة نورهان ومروة عبدالمنعم والنجم محسن محيي الدين ولقاء سويدان ومحمد نجاتي والمنشد محمود التهامي.وبدأ الحفل بفقرة للالعاب النارية النجم أحمد عصام بعدها قدم مصطفى حجاج فقرة غنائية مع فرقته ليصعد بعدها المسرح النجم وائل جسار ليقدم عدد من أغانيه الشهيرة ليختتم الحفل الفنان محمد فؤاد.