مارمينا العجائبى يغلق أبوابه أمام الأقباط بسبب كورونا

يبدأ دير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، اليوم السبت في إغلاق أبوابه أمام الأقباط وأسر الرهبان وطالبي الخلوة بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير: نظرًا لأرتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يعتذر الدير عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الأباء الرهبان الضيوف أو الاباء الكهنة أو اسر الأباء الرهبان ابتداء من اليوم السبت وحتى 4 مايو المقبل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.