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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه أمام الأقباط 12 أبريل

السبت 10/أبريل/2021 - 01:16 ص
دير الأنبا أنطونيوس
دير الأنبا أنطونيوس
مونيكا جرجس
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أعلن الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط، وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا يسطس، أسقف ورئيس الدير، في بيان له: «إنه نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الفترة الحالية، نعتذر عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الأباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة أو أسر الآباء الرهبان، وذلك ابتداء من الإثنين المقبل، وحتي إشعار آخر».

وأضاف: «نصلي ونطلب من الله أن يرفع الوباء عن العالم».

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