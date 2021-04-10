كيف تتخلص من الطاقات السلبية ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

تعقد في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ بمكتبة المستقبل بمقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ ندوة عامة بعنوان "الآليات الكونية في التخلص من الطاقات السلبية"٬ والتي تقدمها وتحاضر فيها الدكتورة رباب الششتاوي.وتتطرق الندوة إلي تعريف الطاقة السلبية٬ وكيفية التخلص منها٬ خاصة وأن الطاقة السلبية مصدر التعاسة في حياة الإنسان، كما تشير "الششتاوي" إلى أنها تقود إلى الكثير من الأمراض العصبية والعضوية.وحول تأثير الطاقة السلبية والإيجابية في حياة المصريين، تقول الششتاوي في كتابها "عوالم الإنسان المجهولة": إن الآثار الفرعونية ساهمت في حماية مصر من الطاقة السلبية، حيث إن مصر في هذا التوقيت من كل سنة تقع تحت التأثير الطافي لهرم زوسر وتتخلص من الموجات السلبية بفعل الهرم، الذي يحمي مصر من 21 مايو إلي 21 يونيو من كل عام وهو شهر ميلاد الملك زوسر وفق حسابات الطاقة.مؤكدة أن أعمال كل منا طاقات مختلفة فكلامنا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهى بذلك ترسم وتسجل حركتنا فى الكون، ويخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كى يتمكن البعض من رؤيتها.