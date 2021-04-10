«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى

نشر الناقد السينمائي محمود عبدالشكور٬ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ صورة تجمعه بالمخرج محمد فاضل٬ موضحا أن الأخير أخبره أن هناك مادة فيلمية كبيرة مصورة عن الفنان بليغ حمدي، يمكن أن تصنع فيلما تسجيليا، ولكن لم يتم مونتاج هذا المادة حتى الآن.وأضاف "عبدالشكور": "أصل الحكاية أن الأستاذ فاضل كون شركة لإنتاج أفلام تسجيلية في السبعينيات، مع الكاتب راجي عنايت ومهندسة الديكور نهى برادة، وقد أنتجت الشركة بالفعل فيلمين عن صلاح جاهين وحسين بيكار، وكان فيلمها الثالث عن بليغ حمدي، وبالفعل رافق فاضل بليغ في كل مكان لمدة 3 شهور. كانت معايشة كاملة أثمرت هذه المادة الفيلمية الموجودة حاليا لدى الأستاذة نهى برادة، ولكنها مجرد مادة فيلمية تنتظر المونتاج".وتابع: "أتمنى على المخرج الكبير، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كل عشاق بليغ، أن يقوم بمراجعة المادة، ومونتاج الفيلم، وفقا للسيناريو الأصلي، أو وفقا لسيناريو جديد، وخصوصا أن المادة النادرة لبليغ في ذروة نجوميته في السبعينيات، وقت أن كان متزوجا من الفنانة وردة.أعتقد أن اكتشاف فيلم عن بليغ سيكون خبرا سعيدا، وهو مشروع يستحق حماس ودعم كل الجهات الثقافية والفنية، لكي يخرج إلى النور. ننتظر هذا العمل بشغف يا أستاذ فاضل، مثلما ننتظر حتى اليوم، وبنفس الشغف، إعادات مسلسلاتك التليفزيونية العظيمة".وفي منشور آخر له أعلن عبدالشكور عن تواصل الفنان محمد فاضل معه وقال له: "بدأت فورا بالإتصال بالفنانة نهى برادة رئيسة الشركة التى أنتجت هذه الأفلام وتابعت مصير النيجاتيف وهاتفت الفنانة منى راجي عنايت في ألمانيا، حيث تقيم لسؤالها عن نسخة السيناريو التي كتبها الراحل راجي عنايت ووعدت بالبحث عنها في مكتبة والدها العظيم وكان إنسانا منظما جدا".وتاع: "سأطلب من الفنانة نهى برادة وأنا معها لنتوجه إلى مخزن النيجاتيف ونطلب منهم طبع نسخة ديجيتال. ولقد اتصلت بي الأستاذة منار حسني وعرضت تبني المركز القومي للسينما لاستكمال العمل. شكرا لعرض الموضوع والحمد لله على الاستجابة".