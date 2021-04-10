رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى

السبت 10/أبريل/2021 - 05:18 ص
عبدالشكور و محمد
عبدالشكور و محمد فاضل
نضال ممدوح
طباعة
نشر الناقد السينمائي محمود عبدالشكور٬ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ صورة تجمعه بالمخرج محمد فاضل٬ موضحا أن الأخير أخبره أن هناك مادة فيلمية كبيرة مصورة عن الفنان بليغ حمدي، يمكن أن تصنع فيلما تسجيليا، ولكن لم يتم مونتاج هذا المادة حتى الآن.

وأضاف "عبدالشكور": "أصل الحكاية أن الأستاذ فاضل كون شركة لإنتاج أفلام تسجيلية في السبعينيات، مع الكاتب راجي عنايت ومهندسة الديكور نهى برادة، وقد أنتجت الشركة بالفعل فيلمين عن صلاح جاهين وحسين بيكار، وكان فيلمها الثالث عن بليغ حمدي، وبالفعل رافق فاضل بليغ في كل مكان لمدة 3 شهور. كانت معايشة كاملة أثمرت هذه المادة الفيلمية الموجودة حاليا لدى الأستاذة نهى برادة، ولكنها مجرد مادة فيلمية تنتظر المونتاج".

وتابع: "أتمنى على المخرج الكبير، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كل عشاق بليغ، أن يقوم بمراجعة المادة، ومونتاج الفيلم، وفقا للسيناريو الأصلي، أو وفقا لسيناريو جديد، وخصوصا أن المادة النادرة لبليغ في ذروة نجوميته في السبعينيات، وقت أن كان متزوجا من الفنانة وردة.أعتقد أن اكتشاف فيلم عن بليغ سيكون خبرا سعيدا، وهو مشروع يستحق حماس ودعم كل الجهات الثقافية والفنية، لكي يخرج إلى النور. ننتظر هذا العمل بشغف يا أستاذ فاضل، مثلما ننتظر حتى اليوم، وبنفس الشغف، إعادات مسلسلاتك التليفزيونية العظيمة".

وفي منشور آخر له أعلن عبدالشكور عن تواصل الفنان محمد فاضل معه وقال له: "بدأت فورا بالإتصال بالفنانة نهى برادة رئيسة الشركة التى أنتجت هذه الأفلام وتابعت مصير النيجاتيف وهاتفت الفنانة منى راجي عنايت في ألمانيا، حيث تقيم لسؤالها عن نسخة السيناريو التي كتبها الراحل راجي عنايت ووعدت بالبحث عنها في مكتبة والدها العظيم وكان إنسانا منظما جدا".

وتاع: "سأطلب من الفنانة نهى برادة وأنا معها لنتوجه إلى مخزن النيجاتيف ونطلب منهم طبع نسخة ديجيتال. ولقد اتصلت بي الأستاذة منار حسني وعرضت تبني المركز القومي للسينما لاستكمال العمل. شكرا لعرض الموضوع والحمد لله على الاستجابة".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى

ريادة الأعمال الرقمية وإستشراف المستقبل بالأعلى للثقافة

عرض فيلم The Conversation بجزويت الإسكندرية

الشاعرة السورية وداد نبى بضيافة منصة الفن المعاصر