اليوم.. أخر ليلة للعرض المسرحى «خارج المجموع» على الطليعة

تقدم فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم السبت، أخر ليلة للعرض المسرحي "خارج المجموع" على خشبة مسرح الطليعة.استضاف مسرح الطليعة بالقاهرة العرض المسرحي "خارج المجموع" في 25 مارس الماضي، واستمر عرضه لمدة 3 أسابيع، بالتعاون بين فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وفرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، وقد قدم العرض لأول مرة العام الماضي بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني وأقامتها فرقة مسرح الإسكندرية لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب على الإبداع."خارج المجموع" عرض مسرحي يتناول ظاهرة باتت من أخطر الظواهر المنتشرة حاليا بشكل كبير، وهى التنمر والحكم على الآخرين داخل المجتمع، وأثر ذلك في الأخر حتى لو كان على سبيل المزح، من بطولة محمد الكوتي، وإسلام وسوف، وإسلام عوض، وسارة فؤاد، وأحمد عبد الجواد، وديكور رشا غطاس، وتأليف موسيقى محمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن، وتأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.