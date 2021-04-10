الرئيس الموريتانى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا يوم الجمعة، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.وحسب الوكالة، قام فريق طبي آخر بتقديم الجرعة الأولى من اللقاح لأعضاء الحكومة بمقر رئاسة الوزراء.وكان الرئيس الموريتاني، أطلق الحملة الرسمية للتلقيح ضد فيروس كورونا بموريتانيا قبل أسبوعين، وبدأت المرحلة الأولى من حملة التلقيح بالطواقم الطبية.ومن المنتظر أن تحصل موريتانيا في إطار آلية التضامن الدولي التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية «كوفاكس» على شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا».