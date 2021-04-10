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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووى مع إيران

السبت 10/أبريل/2021 - 06:51 ص
النووى إيراني
النووى إيراني
وكالات
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قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة على إيران منذ 2017.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أفاد المسؤول الأمريكي بأنه إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأمريكية منذ 2017 فإننا ذاهبون إلى مأزق.

وأوضح أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.

وصرح المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا لكنها غير كافية.

وفي وقت سابق، قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود لدولها للتشاور.

وأضافت في إفادة صحفية بأن مبعوث الولايات المتحدة للملف الإيراني روب مالي سيعود إلى البلاد تزامنا مع توقف المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم.

وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.

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