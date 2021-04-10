ليبيا.. وصول 100 ألف جرعة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلنت وزارة الصحة الليبية، وصول شحنة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا تقدر بـ100 ألف جرعة، ضمن سلسلة من الشحنات سترد تباعًا.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قالت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي، إن هذه اللقاحات وصلت إلى البلاد في إطار جهود رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، وتحت إشراف وزير الصحة علي الزناتي.وأوضحت أن أمناء المخازن المختصين باشروا في تخزين اللقاح ليتم توزيعه في القريب العاجل ضمن الخطة الوطنية للقاحات.