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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

السبت 10/أبريل/2021 - 06:15 ص
صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية
نضال ممدوح
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تستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا٬ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم السبت٬ أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما المستقلة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق.

تعرض هذا الشهر عدد من الأفلام الروائية القصيرة وهي: " كاملة" إخراج داني جمال، وفيلم "سلامة الشوف" إخراج شيماء طافش، وفيلم "سرقة بعد منتصف الليل" من إخراج رغدة كرم.

في سياق متصل وضمن فعاليات عروض السينما الأفريقية٬ والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما٬ يعرض بمركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السادسة مساء اليوم أيضا٬ فيلم "children".

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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