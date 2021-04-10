انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

انهار منزل قديم مكون من طابقين وجزء من منزل آخر بحي غرب مدينة أسيوط دون إصابات أو خسائر في الأرواح.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل قديم صادر له قرار خطر داهم مكون من دور أرضي وأول علوي مبنى من الطوب اللبن والأسقف ألواح وعروق خشبية وجزء من منزل مجاور بشارع زين الدين الشريف حارة الدريتلي بحي غرب مدينة أسيوط وتم إخراج 5 أشخاص دون أية خسائر في الأرواح.وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للقيادات التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.وانتقل الواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام وقوات الحماية المدنية وعلى رأسهم العميد ايهاب ثروت مدير الحماية المدنية والمقدم اسلام زكريا ومأمور قسم أول وفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وتم فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المارة وتم إخراج 5 أشخاص من المنزلين ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والانقاذ السريع وصرف إعانات عاجلة للمضارين.وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العقارات المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات العاجلة للمضارين وسرعة رفع الأنقاض.