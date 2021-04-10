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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 43 وفاة جديدة بكورونا وألفان و10 حالات إصابة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:13 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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سجلت وزارة الصحة التونسية، 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و179 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل ألفين و10 حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 268 ألفًا و837 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 930 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و502 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 392 حالة، إلى جانب 122 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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