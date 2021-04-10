أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

طرحت مجلة الشبكة سؤالًا على الفنانين والكتاب والشعراء، وهو إذا نفيت إلى جزيرة نائية، وقدر لك أن تحمل ثلاثة أشياء فقط، فما هما الثلاث أشياء التي سوف تحملها معك؟، وكانت إجاباتهم كالتالي:قالت الفنانة فاتن حمامة: «سآخذ معي ابني وبنتي، ثم سكتت، وقالت وذنبهم إيه حيزهقوا على الجزيرة»، وتابعت: «آخذ صورة فيها ابني وبنتي، وجهاز راديو يجعلني أعايش العالم كله، فأنا من الذين يحبون أن يعرفوا ماذا يحدث في أي مكان في العالم، ومن خلال الراديو سأستمع إلى الموسيقى والتمثيليات وأشياء كثيرة، إنه عالم صغير بحد ذاته، وآخذ أحدث كتاب عن السينما والتمثيل والإخراج والتصوير، أزيد بواسطته معلوماتي حول فني ومهنتي».أما الشاعر نزار قباني فقد قال: «أحمل معي فتافيت خبز لعصافير الجزيرة، وأكياس حلوى لأطفال الجزيرة، وقصائد حب بعدد نساء الجزيرة».أما الفنانة صباح فقالت: «سوف أصحب معي أيماني جسدًا بصورة القديسة تيريز، فأنا أؤمن بها كثيرًا، وأشعر أنها صديقتي، وهذا الشعور يلازمني من أيام مصر، حيث كنت أزور مقامها، وسآخذ معي زوجي جو حمود أحسن ما يلحقني لوحده، وأنا لا استطيع العيش بدونه، وأتصور أنه سبقني حتى يعرف بهذه الجزيرة ويلحق بي حيثما أكون، وثالثًا سآخذ مجلة الشبكة».أما المطربة فيروز فقالت: «سآخذ معي الموسيقى».أما الفنان فريد الأطرش فقال: «سأصطحب معي إحدى الحواءات على أن يكون دمها خفيفًا، وتحفظ كثيرًا من الحكايات حتى تسليني، وأعتقد أن هذه الصفات تليق بسكرتيرتي دنيز جبور، وثانيًا آخذ عودي ففي الجزيرة ليل والتي آنستني في لحظات ضجري يجب أن أؤنسها وأؤنس نفسي معها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال عودي، والثالث سيكون راديو أتابع به أخبار الدنيا».وقال الفنان وديع الصافي: «سآخذ معي صوة أولادي وتسجيل وصنارة، أما الصورة فأنا لا أقوى على الحياة بدونهم، وآلة التسجيل لأسجل عليها مذكراتي على طريق الفن الملئ بالشوك، والصنارة لأصطاد السمك فكيف نعيش إذا لم نأكل؟».