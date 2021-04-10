دعم الشرعية: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال التحالف، في بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية، إن "محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب".وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".وكان التحالف أعلن في وقت سابق تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان في السعودية.وكثفت الميليشيا الحوثية من محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.وتحاول الميليشيا تصعيد هجماتها ضد السعودية في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية في مواجهة الجيش اليمني والمقاومة.