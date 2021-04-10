رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة تابعة لوزارة الزراعة بالمنيا

السبت 10/أبريل/2021 - 01:03 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
المنيا ـ على حسين
طباعة
أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة، مساء اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار في شمال غربي المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة بالطريق الصحراوي الغربي «القاهرة-أسيوط»، أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 5 جميعهم يعملون بوزارة الزراعة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري نقل المصابين لمستشفي بني مزار العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يزورا محافظة المنيا، اليوم السبت، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمركز أبو قرقاص.

ويشمل برنامج الزيارة، افتتاح مجمع ألبان أبو قرقاص بالإدارة الزراعية بأبوقرقاص الساعة 10 صباحًا، ثم تفقد مزرعة وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا.

كما يشار إلى أن محافظة المنيا شهدت قبل قليل حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، والذى أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص جميعهم إصابات خفيفة.

وتابع محافظ المنيا حالة المصابين في الحادث بالمستشفي العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسوئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما تم اتخاذ كافة الإجرات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سعد يبدأ تسجيل مسلسله الإذاعي «29 يوم» (صور)

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

غدا.. بشرى عبد المؤمن يوقع كتابه «أنا يوسف إدريس» ببيت فاطم

صدور رواية «هبرة بنت دمرة» لـ محمد جمال المغربي

قريبا.. ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب الكبير عادل عصمت

«عرفت أنه ابن موت».. سميرفريد يروى ذكرى لقائه الأول بيحيى الطاهر عبدالله