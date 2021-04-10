إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة تابعة لوزارة الزراعة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة، مساء اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار في شمال غربي المنيا.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة بالطريق الصحراوي الغربي «القاهرة-أسيوط»، أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 5 جميعهم يعملون بوزارة الزراعة.تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري نقل المصابين لمستشفي بني مزار العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يزورا محافظة المنيا، اليوم السبت، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمركز أبو قرقاص.ويشمل برنامج الزيارة، افتتاح مجمع ألبان أبو قرقاص بالإدارة الزراعية بأبوقرقاص الساعة 10 صباحًا، ثم تفقد مزرعة وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا.كما يشار إلى أن محافظة المنيا شهدت قبل قليل حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، والذى أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص جميعهم إصابات خفيفة.وتابع محافظ المنيا حالة المصابين في الحادث بالمستشفي العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسوئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما تم اتخاذ كافة الإجرات القانونية.