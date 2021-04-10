إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة تابعة لوزارة الزراعة بالمنيا
السبت 10/أبريل/2021 - 01:03 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة، مساء اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار في شمال غربي المنيا.
كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة بالطريق الصحراوي الغربي «القاهرة-أسيوط»، أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 5 جميعهم يعملون بوزارة الزراعة.
تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري نقل المصابين لمستشفي بني مزار العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يزورا محافظة المنيا، اليوم السبت، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمركز أبو قرقاص.
ويشمل برنامج الزيارة، افتتاح مجمع ألبان أبو قرقاص بالإدارة الزراعية بأبوقرقاص الساعة 10 صباحًا، ثم تفقد مزرعة وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا.
كما يشار إلى أن محافظة المنيا شهدت قبل قليل حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، والذى أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص جميعهم إصابات خفيفة.
وتابع محافظ المنيا حالة المصابين في الحادث بالمستشفي العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسوئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما تم اتخاذ كافة الإجرات القانونية.
كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة بالطريق الصحراوي الغربي «القاهرة-أسيوط»، أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 5 جميعهم يعملون بوزارة الزراعة.
تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري نقل المصابين لمستشفي بني مزار العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يزورا محافظة المنيا، اليوم السبت، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمركز أبو قرقاص.
ويشمل برنامج الزيارة، افتتاح مجمع ألبان أبو قرقاص بالإدارة الزراعية بأبوقرقاص الساعة 10 صباحًا، ثم تفقد مزرعة وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا.
كما يشار إلى أن محافظة المنيا شهدت قبل قليل حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، والذى أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص جميعهم إصابات خفيفة.
وتابع محافظ المنيا حالة المصابين في الحادث بالمستشفي العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسوئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما تم اتخاذ كافة الإجرات القانونية.