براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب مساعدي فني كهرباء لشركة بأكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الزجاج بأكتوبر، وذلك براتب 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مساعدين فني كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي قسم كهرباء، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر مواصلات من أكتوبرموقف السلام الدائري.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الرابعة، والتواصل مع المدير المسئول صبري العوضي.