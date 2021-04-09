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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية فى مواجهة الأمراض المزمنة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:49 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
سمر محمدين
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أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الدولة نجحت في التصدي لجائحة كورونا المستجد بفضل إطلاق المبادرات الرئاسية التي نظمتها الدولة بهدف تقديم الخدمات العلاجية ورعاية صحة المواطنين ضد الأمراض.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة أن الدولة عالجت 2.2 مليون مواطن من فيروس كورونا بفضل مبادرات الصحة العامة، لاسيما مبادرات علاج مرضى فيروس سي وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي كان لها دور كبير في التصدي لوباء كورونا.

وشملت المبادرات الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة والسارية لدى المواطنين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية بالمجان والقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، الأمر الذي ساهم في نجاح أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وترصد "الدستور" بالإحصائيات الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان أعداد المستفيدين وإجمالي تكلفة جانب من المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض السارية والغير سارية.

وصل إجمالي عدد المستفيدين من إحدى المبادرات الرئاسية القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، إلى 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا، وتم تقديم العلاج بالمجان لـ 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر فقط.

أما فيما يخص الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية فقد تم إجراء مسح طبي لحوالي 50 مليون مصري وتقديم العلاج لـ1.8 مليون مواطن مريض سكر و10 ملايين من مرضى ضغط.

وقُدر إجمالي تكلفة المبادرة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية حوالي 4 مليارات جنيه، من بينهم 2.5 مليارات جنيه تكلفة المسح و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج.

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