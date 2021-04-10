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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من مالك مخبز لمشرد بالشوارع.. هكذا جحد الأبناء بأبيهم (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 04:01 ص
عم أحمد
عم أحمد
حسام عسل
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قلوب كالحجارة بل أشد قسوة، شكل الطمع غشاوة على أبصارهم فقاموا بالاستيلاء على كل أملاك أبيهم وطرده ليكون الشارع له مأوى.

بعد 5 سنوات قضاهم عم أحمد شريدًا في شوارع محافظة كفر الشيخ استطاعت جمعية بداية للإيواء انتشاله مما هو فيه، وعلى الفور قدمت له الرعاية الطبية اللازمة وإعطائه ملابس جديدة والاهتمام به وبحالته.

يقول علاء النجار، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ"الدستور"، إنهم فور تلقيهم بلاغ بوجوده قاموا بعمل تحريات عنه وفور التأكد من قصته انتقل فريق الإنقاذ لمكانه وقاموا بضمه للدار، حيث إن الرجل الخمسيني كان يمتلك مخبزًا ولديه أملاك، حتى قرر أبناؤه أن يرثوه في حياته ويستولوا على أمواله وقاموا بطرده، ولم يكن لديه أحد في هذه الحياة يلجأ إليه فلجأ للشوارع حتى ساءت حالته.

وأوضح أن فريق العمل بالجمعية استطاع انتشاله مما هو فيه وتوفير حياة كريمة له بعد عذاب عاشه لسنوات حتى بدأ المرض يأكل في جسده الهزيل، كما قاموا بإهدائه فانوس رمضان وإدخال السرور على قلبه وطي صفحته السابقة.
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد
عم أحمد

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