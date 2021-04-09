7 إصابات جديدة بكورونا فى القليوبية

سجلت محافظة القليوبية وفق مصدر بمديرية الصحة 7 حالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفيات المحافظة من بينهم 5 سيدات.وبحسب المصدر، سجلت مستشفى قها للعزل الصحي 6 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى بنها الجامعي حالة وفاة واحدة.وأضاف المصدر، أن المتوفين بمستشفى قها، هم: "م. م. أ"، 64 سنة، من قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، و"ن. م. أ"، 63 سنة، من قرية سنهرة التابعة لمركز بنها، و"م. م. أ"، 69 سنة، من قرية شبلنجة مركز بنها، و"س. ب. ب"، 68 سنة، العبور، و"ف. م. ع"، 60 سنة، الشرقية، و"ت. م. ت"، 80 سنة، قرية ميت كنانة طوخ.وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى الجامعة ببنها هي"أ. ع. ع"، 80 سنة، من قرية بطا التابعة لمركز بنها.كانت محافظة القليوبية، قد سجلت الجمعة، 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم السادس على التوالي، بعد أن سجل 18 حالة إصابة، فيما سجلت ثلاث مدن صفر إصابة هي لعبور وغرب شبرا الخيمة وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14730.فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1167 حالة إصابة، والعبور 202 حالة، والقناطر الخيرية “934 حالة، وبنها 4527 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1502 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1464 حالة، وشبين القناطر 1010 حالة، وطوخ 1973 وقليوب 1052 مدينة قها 94 وكفر شكر 841 حالات إصابة".وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل، اليوم الجمعة 11 حالة اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ3 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.وأضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليا 60 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة و44 بالقسم الداخلي.وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.