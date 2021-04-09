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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس التونسى يزور متحف الحضارة المصري

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:28 م
الرئيس قيس سعيد
الرئيس قيس سعيد
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قالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، إن الرئيس قيس سعيد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة حيث اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه مؤخرا، فضلا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار خالد العناني.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت، بقصر الاتحادية من المقرر ان تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.

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