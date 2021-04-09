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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الرقمى: الميكنة تدفع مبيعات قطاع الحاسبات الآلية 50 %

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:25 م
المهندس خليل حسن
المهندس خليل حسن
طارق عتمان
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توقع المهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، نمو مبيعات الحاسبات اللوحية وأجهزة الكمبيوتر خلال الربع الثاني للعام الجاري "أبريل- يونيو 2020"بنسبة 50 % مقارنة بالربع الأول الذي شهد مبيعات ضعيفة، لافتًا إلى أن حجم مبيعات السوق في مصر تتجاوز 10 ملايين جهاز سنويًا تتوزع على الحاسبات المكتبية والتابلت والاب توب والنوت بوك مصر.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر تمثل أحد أكبر أسواق التكنولوجيا في المنطقة وتطبيق منظومة التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس وخطة الدولة لميكنة الجامعات وأعمال الإمتحانات والكتاب الإليكتروني ستقفز بمبيعات أجهزة التابلت في مصر بعد التعاقد علي تصنيعه محليًا من قبل الدولة.

وقال خليل إن، نشر تطبيقات التحول الرقمي والشمول المالي ستؤثر ايجابيًا علي مبيعات قطاع الحاسبات الآلية في مصر بكل أنواعه وخاصة اللاب توب والتابلت والنوت بوك بالاضافة الي الهواتف الذكية، مشيدًا بالتطور التكنولوجي داخل القطاع الحكومي والاعتماد علي الرقمنة في جميع المشروعات القومية.

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