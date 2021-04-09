«الصحة» تحذر المواطنين من التواجد فى الأماكن المزدحمة

شددت وزارة الصحة والسكان على المواطنين على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-١٩".وأضافت الوزارة أن الأماكن المزدحمة كالمولات والمتاجر، هى فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا.وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن "كوفيد-19".كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.