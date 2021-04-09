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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحمي المواطن من الأسعار الوهمية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:05 م
المهندس سامح الملاح
المهندس سامح الملاح خبير تكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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قال المهندس سامح الملاح خبير تكنولوجيا المعلومات إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على شركات تكنولوجيا المعلومات ستؤدي إلى دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة، موضحا أن آلاف التجار والمحلات تقوم بعمل بيان أسعار غير قانوني للمواطنين عند شراء المنتجات.

وأضاف الملاح في تصريح لـ"الدستور" أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيبدأ خلال أيام بعد إقرار وزارة المالية لسيستم العمل الجديد والتي ستحد من التهرب الضريبي وتحفظ حق المستهلك في المطالبة باسترجاع البضاعة حال وجود أي عيوب أو عدم توافق مع الاشتراطات الصحية وسلامة البيئة.

وأشار الملاح إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحفظ حق الدولة ويمنع التلاعب والغش التجاري ويوثق عملية البيع إلكترونيا، ويؤدي إلى نمو في الحصيلة الضريبية ولن يؤثر أبدا على أسعار المنتجات بل بالعكس سيؤدي إلى توحيد الأسعار بين المحلات والتي تدفع إلى خفض الأسعار وتحد من جشع بعض التجار.

وتابع أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيشمل جميع المنتجات سواء المأكولات أو السلع والهواتف والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس والإكسسوارات ما سيؤدي إلى تطبيق الضمان والذي يسري من تاريخ عملية الشراء للمنتج وفق القانون الجديد.

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