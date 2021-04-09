4 اجتماعات للجنة «نقل النواب» الأسبوع المقبل

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل على مدار يومى الأحد والاثنين، حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد لتدارس أعضاء اللجنة مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20212022.وتناقش اللجنة في اجتماعين يوم الاثنين لتدارس أعضاء اللجنة مشروع موازنة هيئة قناة السويس الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20212022، وكذلك مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20212022، فيما يخص قطاعات "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - الهيئة العامة لميناء دمياط - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة - الهيئة العامة للنقل النهرى - ديوان عام وزارة النقل- قطاع النقل البحري".