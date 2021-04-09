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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدور رواية «هبرة بنت دمرة» لـ محمد جمال المغربي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:58 م
هبرة بنت دمرة
هبرة بنت دمرة
خالد حماد
طباعة
صدرت حديثًا رواية (هبرة بنت دمرة) للكاتب (محمد جمال المغربي) عن دار المفكر العربي للنشر، تُعد الرواية باكورة أعمال الكاتب الروائية وللكاتب رواية أخرى تحت النشر.

يقول الكاتب محمد جمال المغربي لـ"الدستور"، إن الرواية تعد من أدب "الغرائبية" فهي فنتازيا تجمع بين الرومانسية والرعب، ورغم أن الرواية بها بعض المشاهد المخيفة إلا أن الكاتب لم يصنفها في روايات الرعب، بل كان يميل للرومانسية في كتابته لأحداث الرواية فكان يشارك أبطال الرواية السرد معهم وكأنه السارد العليم، استخدم الكاتب في الكتابة لغة السرد والحوار باللغة الفصحى.

وتدور أحداث الرواية حول جنية عاشقة تعشق إنسان منذ زمن طويل ثم تظهر له في أجمل صورة ممكنة في أحلامه وواقعه، فيقع في حبها لدرجة أنه لم يستطع الاستغناء عنها، فتسببت له في مشاكل كبيرة قبل أن يتدخل شيخ روحاني يستطيع السيطرة على الجن ويتعامل معها لكي يخلصه منها، لتقع أحداث مثيرة بين زمكانية عالم الإنس وعالم الجن.

كتبت الرواية بنظام المشاهد وقد تعمد الكاتب كتاباتها بهذه الطريقة ليعطي للقارئ أكبر مساحة ممكنة من التشويق والإثارة.

وسبق للكاتب كتابة أعمال قصصية قصيرة كثيرة منشورة في دوريات مصرية وعربية مثل مجلة الشارقة الثقافية ومجلة الوعي الإسلامي وملحق رؤى الأدبي الخاص بجريدة الأيام البحرينية.

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