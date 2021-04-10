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السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 10 أبريل 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 07:22 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 10 أبريل 2021، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:


الحمل
مهنيًا: استعدّ لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية، أو لتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياة بعضهم.
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.

الثور
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك.
عاطفيًا: تصادف شخصًا غاب عنك طويلًا أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.
صحيًا: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض.

الجوزاء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص خاصة تأتي عبر بعض الأصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام.
عاطفيًا: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية أو يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق.
صحيًا: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضًا لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر.

السرطان
مهنيًا: تواجه الكثير من المنافسه في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحدًا.
عاطفيًا: تطرح جديدًا في هذا اليوم، وتنطلق باحثًا عن حقائق متشبّثًا بآرائك في بعض تصرفات الشريك.
صحيًا: عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.

الأسد
مهنيًا: فرص استثنائية وحظ كبيرًا وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدّق بابك اليوم.
عاطفيًا: يوم إيجابيّ ومناسب للتغلّب على ذكريات مريرة، كما أنّه يوم مثمر يؤدي فيه الحظ دورًا إيجابيًّا.
صحيًا: إذا لاحظت انخفاضًا في حيويتك فلا تجهد نفسك، بل خصص بعض أوقات الصباح للقيام بتمارين تؤمّن استرخاء وراحة.

العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة.
عاطفيًا: قد تجد نفسك أمام استحقاق لا بدّ منه، يتعلق بموضوع عاطفي وتتعرقل المساعي.
صحيًا: انتبه الى الافراط في الطعام وخصوصًا في الأعياد.

الميزان
مهنيًا: تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمراية في عمل.
عاطفيًا: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذرًا جدًا ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ.
صحيًا: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها.

العقرب
مهنيًا: يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصًا مؤاتية للتخلص من الخصوم والاعداء.
عاطفيًا: كن هادئًا إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة.
صحيًا: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلبًا ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى.

القوس
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.
صحيًا: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب.

الجدي
مهنيًا: تلوم الزملاء على تصرّفاتهم وقد يكون اليوم مسرحًا لبعض الاشكالات التي لن تهدّد الفرص.
عاطفيًا: إذا صمّمت على اجتياز الصعوبات يحالفك الحظ، وما عليك سوى القيام بالمبادرة.
صحيًا: بنيتك القوية القادرة على تحمل الضغوط قد تنهار في أي وقت إذا أهملت الاهتمام بوضعك الصحي.

الدلو
مهنيًا: فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه إلى النتيجة المطلوبة.
عاطفيًا: تتمتّع بشخصية جذّابة ولطيفة ولا بدّ من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازبًا، إنه يوم مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة.
صحيًا: عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة.

الحوت
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا مهمة للنجاح باستثمار لك أو لتنفيذ بعض الأفكار.
عاطفيًا: لن تحتاج إلى تقديم التبريرات وكأن الحبيب يتفهمك ويستوعب تصرّفاتك قبل أن تتفوّه بأي كلمة.
صحيًا: تتخلص من التعب النفسي الذي كنت تشكوه بابتعادك عن هموم العمل ومشاغله.

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