حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 10 أبريل 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت

مهنيًا: استعدّ لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية، أو لتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياة بعضهم.عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك.عاطفيًا: تصادف شخصًا غاب عنك طويلًا أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.صحيًا: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض.مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص خاصة تأتي عبر بعض الأصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام.عاطفيًا: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية أو يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق.صحيًا: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضًا لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر.مهنيًا: تواجه الكثير من المنافسه في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحدًا.عاطفيًا: تطرح جديدًا في هذا اليوم، وتنطلق باحثًا عن حقائق متشبّثًا بآرائك في بعض تصرفات الشريك.صحيًا: عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.مهنيًا: فرص استثنائية وحظ كبيرًا وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدّق بابك اليوم.عاطفيًا: يوم إيجابيّ ومناسب للتغلّب على ذكريات مريرة، كما أنّه يوم مثمر يؤدي فيه الحظ دورًا إيجابيًّا.صحيًا: إذا لاحظت انخفاضًا في حيويتك فلا تجهد نفسك، بل خصص بعض أوقات الصباح للقيام بتمارين تؤمّن استرخاء وراحة.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة.عاطفيًا: قد تجد نفسك أمام استحقاق لا بدّ منه، يتعلق بموضوع عاطفي وتتعرقل المساعي.صحيًا: انتبه الى الافراط في الطعام وخصوصًا في الأعياد.مهنيًا: تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمراية في عمل.عاطفيًا: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذرًا جدًا ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ.صحيًا: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها.مهنيًا: يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصًا مؤاتية للتخلص من الخصوم والاعداء.عاطفيًا: كن هادئًا إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة.صحيًا: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلبًا ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى.مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل.عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.صحيًا: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب.مهنيًا: تلوم الزملاء على تصرّفاتهم وقد يكون اليوم مسرحًا لبعض الاشكالات التي لن تهدّد الفرص.عاطفيًا: إذا صمّمت على اجتياز الصعوبات يحالفك الحظ، وما عليك سوى القيام بالمبادرة.صحيًا: بنيتك القوية القادرة على تحمل الضغوط قد تنهار في أي وقت إذا أهملت الاهتمام بوضعك الصحي.مهنيًا: فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه إلى النتيجة المطلوبة.عاطفيًا: تتمتّع بشخصية جذّابة ولطيفة ولا بدّ من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازبًا، إنه يوم مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة.صحيًا: عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة.مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا مهمة للنجاح باستثمار لك أو لتنفيذ بعض الأفكار.عاطفيًا: لن تحتاج إلى تقديم التبريرات وكأن الحبيب يتفهمك ويستوعب تصرّفاتك قبل أن تتفوّه بأي كلمة.صحيًا: تتخلص من التعب النفسي الذي كنت تشكوه بابتعادك عن هموم العمل ومشاغله.