قبل رمضان.. اعرف أسعار البلح في الأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وعاداته وتقاليدة التي طالما تتميز بشراء الياميش وخاصة البلح باعتباره سنة مستحب الإفطار عليها.وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار البلح قبل حلول شهر رمضان.وقال محمد عبد الفتاح تاجر بأحد أسواق العطارة، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار البلح قبل حلول شهر رمضان.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن سعر البلح شامية بـ6 - 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البلح مركابي بـ5 – 11 جنيها، وسجل سعر بلح إبريمي بـ4 – 6 جنيهات.فيما سجل سعر بلح أبيض غزال بـ7-15 جنيها للكيلو، وسجل سعر بلح عينات بـ7-15 جنيها وسجل سعر بلح البان بـ8 – 17 جنيها.فيما سجل سعر بلح وردة بـ 8-17 جنيها، وسجل سعر بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها.فيما سجل سعر البلح أسواني بـ6-14 جنيها وسجل سعر البلح سكوتي بـ 8-18 جنيه، وسجل سعر البلح جنديلة بـ 8-18 جنيها.