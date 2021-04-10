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السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

السبت 10/أبريل/2021 - 08:04 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم السبت 10 أبريل 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

وتوفر الدستور لقراءها حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا) نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

حالة أمواج البحر اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الإسكندرية 18 14
وادى النطرون 20 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 14
بلطيم 19 14
مطروح 18 12
السلوم 17 10
سيوة 20 09
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 23 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 24 14
نخل 20 08
نويبع 24 16
طابا 20 10
كاترين 19 04
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 25 18
الفيوم 22 14
بنى سويف 22 15
المنيا 22 15
أسيوط 23 14
سوهاج 24 14
قنا 26 15
الأقصر 28 15
أسوان 30 16
إدفو 29 15
أبوسمبل 30 17
الوادى الجديد 27 14
شلاتين 30 20
أبو رماد 28 19
حلايب 29 21
رأس حدربة 28 20

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