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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تشهد احتفال «كورال أطفال مصر»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:54 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور في الدبخانة، في إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، بحضور لفيف من المسئولين والإعلاميين، والتي أقيمت بمسرح الجلاء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اعتادت إحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنويًا خلال شهر أبريل، متابعة:" اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والذى نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذى يسعدنا ويسعد أبناءنا".

وتابعت نيفين القباج: "أبنائي وبناتي نحن معكم اليوم لكي نشد على أيديكم جميعًا ونقول إننا فخورون بكم وبإنجازكم وتميزكم، وكلنا ثقة في قدرتكم علي بناء مستقبلكم المشرق الذي تتمنوه لأنفسكم ولوطنكم بإرادتكم وتصميمكم".

وأوضحت أن مصر تتشرف بكم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم والإصرار وتؤكد دعمها ومساندتها لكم من خلال الوزارة لتصلوا لتحقيق أهدافكم وأحلامكم، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع.

ووجهت القباج الشكر للقائمين على إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين، من خلال تقديم العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلي بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

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