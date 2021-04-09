«خليف»: تدريب أعضاء غرفة التكنولوجيا على منظومة الضرائب الجديدة

قال الدكتور محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إنه جار عمل برامج تدريب للشركات المصرية أعضاء الغرفة على تطبيق منظومة الضرائب الجديدة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مشيدا بدور وزارة المالية في تحديث وتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني والقيام بعملية رقمنة وميكنة خدمات الضرائب والجمارك ضمن مشروع بناء مصر الرقمية.وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة في تصريحات لـ«الدستور» أن الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية في ميكنة وتطوير آليات العمل وتحديثها وإتاحة الخدمات «أون لاين» خلال جائحة كورونا المستجد يؤكد سعي الدولة للانتهاء من تفعيل التحول الرقمي والشمول المالي في أسرع وقت، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي مشروع بناء مصر الرقمية.وقال إن عدد أعضاء الغرفة بعد تطبيق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد تضاعف وبلغ نحو 3 آلاف شركة حاليا، موضحا أن الخطة الغرفة فتح أسواق بديلة للشركات المصرية في أفريقيا والمنطقة العربية بعمل اتفاقيات تعاون مع الجهات الصناعية في هذه الدول.