«الأفريقي للتشييد»: اتفاقية التجارة الحرة تساهم في تنمية دور مصر بأفريقيا

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن توقيع 28 دولة من بينهم مصر على اتفاقية التجارة ساهم في بتداول البضائع والتجارة بين الدول الأفريقية دون جمارك وضرائب وتوطين التكنولوجيا والصناعة بالقارة السمراء.وقال «عبد العزيز» في تصريح لـ«الدستور» إن التوقيع على الاتفاقية يساعد مصر على زيادة وتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا لتصل لـ4.3 مليار دولار خلال العام الجاري 2021.وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء ترأسه للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 وتوقيعه على اتفاقية التجارة الحرة وتنمية العلاقات المصرية الأفريقية لاسيما دول حوض النيل، استعادت مصر الدور والتأثير داخل أفريقيا بشكل كبير سياسيا واقتصاديًا والتوجه وإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا.