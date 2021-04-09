نجاح سحب عينة تحت الأشعة المقطعية لطفل 11 عاما في بورسعيد

أعلنت مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن نجاح سحب عينة تحت الأشعة المقطعية لطفل 11 عاما، وذلك لأول مرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.كان الطفل يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن، وتم تشخيصه بواسطة عينة تحت الأشعة المقطعية من عظام الفخذ ونخاع العظام بواسطة كلا من الدكتور محمد فؤاد، والدكتورة هاجر محسن أخصائي الأشعة التداخلية.وتم تشخيص الحالة بنجاح (Malignant small round cell tumor)، وذلك بواسطة معمل تحليل الأنسجة بمستشفى النصر التخصصي، ضمن التطور التكنولوجي التي تشهده منظومة التأمين الصحي.