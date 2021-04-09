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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بيع وإيجار وتغيير نشاط».. تحرير 480 محضرا للوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:41 م
محضرا للوحدات المخالفة
محضرا للوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة
رضوي عبدالغني
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قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز برفقة كلا من نائب رئيس الجهاز المهندس وليد عبد الرحمن ومعاون رئيس الجهاز المهندس محمد عبد السلام والعقيد طارق عبد العزيز من شرطة التعمير بالمرور على نحو 480 وحدة سكنية لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأوضح رئيس التفتيش، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة وتحرير محاضر لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
«بيع وإيجار وتغيير نشاط».. تحرير 480 محضرا للوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة
«بيع وإيجار وتغيير نشاط».. تحرير 480 محضرا للوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة
«بيع وإيجار وتغيير نشاط».. تحرير 480 محضرا للوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة
«بيع وإيجار وتغيير نشاط».. تحرير 480 محضرا للوحدات المخالفة بأكتوبر الجديدة

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