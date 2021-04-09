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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

علي الحجار: «لما بشوف الاختيار بيصعب عليا إني مش جزء منه»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:38 م
جريدة الدستور
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أبدى الفنان والمطرب الكبير علي الحجار، سعادته وإعجابه الشديدين بحفل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، قائلا: "بكيت كالأطفال أكثر من مرة أثناء مشاهدتي للحفل".



وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أنه عندما يشاهد فيلم مثل الممر ومسلسل الاختيار تم «بيصعب عليّ أني مش جزء من العمل».



وواصل: «لما بشوف الأعمال دي، بقول انتم ما شوفتوش كل أغاني من أول الأيام حتى شيخ العرب همام، وأنا واخد توكيل الصعيدي في مصر، فمش واخدين بالكم إن أعمال زي دي محتاجة صوت قدها».

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