رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفيلم المصري «كباتن الزعتري» يشارك في 3 مهرجانات عالمية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:33 م
الفيلم المصري كباتن
الفيلم المصري "كباتن الزعتري
منار إبراهيم
طباعة
يواصل الفيلم المصري "كباتن الزعتري" رحلته مع المهرجانات العالمية خلال شهر أبريل الجاري حيث أعلنت إدارة مهرجان سياتل السينمائي الدولي في دورتها السابعة والأربعين عن اختيار الفيلم المصري كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية التي ستعقد بين يومي ٨ وحتى ١٨ من أبريل القادم.

لتصبح هذه هي المشاركة الثانية للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا الذي تم اختياره فيه واحدا من أفضل أفلامه ووضعته مجلة فارايتي كثاني أفضل أفلامه.

ويشارك الفيلم أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان سان فرانسيسكو بأمريكا أيضا في الفترة من ٩ وحتى ١٨ أبريل الجاري.

في الوقت نفسه أعلنت إدارة مهرجان CPH:DOX السينمائي الدولي في دورتها الثامنة عشرة عن اختيار الفيلم في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية التي ستعقد بين يومي ٢١ من أبريل الجاري وحتى ٢من مايو المقبل.

لتصبح هذه هي المشاركة الرابعة للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا. والذي تم اختياره فيه واحدا من أفضل ١٥ فيلما فيه ووضعته مجلة فارايتي في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف.

وكان علي قد ظهر مؤخرا مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في حلقة من برنامجها معكم حققت العديد من ردود الفعل الإيجابية وكشف فيها العربي كواليس صناعة الفيلم.

الفيلم الوثائقي الطويل تدور أحداثه حول محمود وفوزي طفلين من مخيم الزعتري وحلمهم الكبير بإحتراف كرة القدم ورحلة كل منهما حتى حقق حلمه.

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

غدا.. بشرى عبد المؤمن يوقع كتابه «أنا يوسف إدريس» ببيت فاطم

صدور رواية «هبرة بنت دمرة» لـ محمد جمال المغربي

قريبا.. ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب الكبير عادل عصمت

«عرفت أنه ابن موت».. سميرفريد يروى ذكرى لقائه الأول بيحيى الطاهر عبدالله