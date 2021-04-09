مبادرات الخير بديل موائد الرحمن خلال شهر رمضان في بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد عددًا من مبادرات الخير، وذلك بالتزامن مع قرار الغاء إقامة موائد الرحمن، بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.أطلق "علي جبر" أحد شباب المحافظة، عدة مبادرات لتوفير "بطة" ومنتجات غذائية للفقراء، وأعلن أن المبادرة تستهدف كل منزل فقير خلال الشهر الكريم، وشهدت المبادرة اقبال كبير وتكمنت من خلال المساهمة بالمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم من جمع أكثر من 500 كرتونة مواد غذائية، وتحتوي الكرتونة علي "زيت وأرز وسكر وشاي وصلصة وعدس وسمن".في ذات السياق، أطلق جروب متطوعي متابعة حالات العزل المنزلي مبادرة لمساعدة حالات كورونا خلال شهر رمضان، وذلك من خلال فتح باب المساهمة بوجبات ساخنة واطباق السحور، وكذلك كرتونة رمضان.أكد الدكتور وليد نجم، أن حالات كورونا المصابة بالمنازل تعد اهم الفئات المستهدفة من الدعم خلال شهر رمضان، وأكد أن المبادرة تشهد مساهمة كبيرة من الأهالي وذلك استمرارًا لدعم الأسر بالأدوية واسطوانات الاكسجين.وأشار محمد وجدي، أحد الشباب، أنه تم ذبح خروف وتوزيعه على الأسر الفقيرة مع قدوم شهر رمضان، مؤكدًا أن توصيل المنتجات واللحوم للمنازل أفضل من موائد الرحمن.وأكد "وجدي"، أن هناك تفاعل كبير من المواطنين مع الحالات المرضية التي يتم إعلانها على "فيس بوك"، مؤكدًا أنه تم توفير تكلفة علاج وعمليات جراحية لعدد كبير من الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتواصل بين فاعل الخير والحالة.