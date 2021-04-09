المراغي: قطاع الأعمال يحتاج كفاءات وخبرات لإدارات الشركات

قال الخبير الاقتصادي أشرف المراغي، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال كانت تستهدف دعم رغبة الحكومة في تحسين منظومة الإدارة بالشركات.وأضاف «المراغي» في تصريحات لـ«الدستور» أن أزمة القطاع العام تتمثل في وجود المجاملات باختيارات بعض إدارات الشركات مما يهدد الهدف الذي من أجله تم تعديل القانون.وأوضح أنه لابد من اختيار الكفاءات التي تتولي إدارة الشركات والخبرات الهامة في مناصب رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذين.