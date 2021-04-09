«اتحاد المقاولين» يبدأ تنفيذ أعمال المباني الخدمية بسوهاج الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الرابعة أو السادسة لأعمال المباني المتكاملة لتنفيذ المباني الخدمية، بمنطقة التوسعات الجنوبيبة بمدينة سوهاج الجديدة بمناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين إحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأشار اتحاد المقاولين إلى أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي ويستكمل إلى 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 6 مايو بمقر الجهاز.وأضاف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.