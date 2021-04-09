رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ICT»: المرحلة الثالثة لرفع كفاءة الإنترنت تستهدف رفع متوسط السرعات لـ٤٠ ميجا بايت

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:21 م
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان
طباعة
قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية «ICT»، إن تنفيذ المرحلة الثالثة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه خلال العام الجاري يستهدف رفع متوسط السرعات لـ٤٠ ميجا بايت في الثانية، مشيرا إلى أن تطوير شبكات الاتصالات كلف الدولة نحو ٥٠ مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد في تصريحات لـ«الدستور» أن نمو سوق الاتصالات في مصر وتضاعف أعداد مستخدمي الإنترنت الأرضي والموبايل الذي سجل نحو ٦٠ مليون مستخدم على الشبكة منهم ٨.٥ ملايين مشترك في خدمات الإنترنت فائق السرعة Adsl ونحو ٥١.٥ مليون مستخدم لخدمات الإنترنت موبايل، مشيدا بدور وزارة الاتصالات في تنمية القطاع وتطويره خلال الفترة الماضية.

وأوضح نائب رئيس الغرفة أن خطة تحسين جودة خدمات الاتصالات خلال هذا العام التي تنفذها وزارة الاتصالات تشمل نشر 1000 محطة تقوية للمحمول وأبراج تشاركية، بالإضافة لتوصيل مليون منزل بالإنترنت الأرضي في الريف ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وإخلاء الترددات الإضافية لشركات الاتصالات التي حققت نحو ١.١٧ مليار دولار عوائد للدولة.

موضوعات متعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قريبا.. ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب الكبير عادل عصمت

تنبأ بنهايته قبلها بأسبوع.. نبوءة يحيى الطاهر عبدالله عن «رسول الموت»

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون فى ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه