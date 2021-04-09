«ICT»: المرحلة الثالثة لرفع كفاءة الإنترنت تستهدف رفع متوسط السرعات لـ٤٠ ميجا بايت

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية «ICT»، إن تنفيذ المرحلة الثالثة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه خلال العام الجاري يستهدف رفع متوسط السرعات لـ٤٠ ميجا بايت في الثانية، مشيرا إلى أن تطوير شبكات الاتصالات كلف الدولة نحو ٥٠ مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية.وأكد في تصريحات لـ«الدستور» أن نمو سوق الاتصالات في مصر وتضاعف أعداد مستخدمي الإنترنت الأرضي والموبايل الذي سجل نحو ٦٠ مليون مستخدم على الشبكة منهم ٨.٥ ملايين مشترك في خدمات الإنترنت فائق السرعة Adsl ونحو ٥١.٥ مليون مستخدم لخدمات الإنترنت موبايل، مشيدا بدور وزارة الاتصالات في تنمية القطاع وتطويره خلال الفترة الماضية.وأوضح نائب رئيس الغرفة أن خطة تحسين جودة خدمات الاتصالات خلال هذا العام التي تنفذها وزارة الاتصالات تشمل نشر 1000 محطة تقوية للمحمول وأبراج تشاركية، بالإضافة لتوصيل مليون منزل بالإنترنت الأرضي في الريف ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وإخلاء الترددات الإضافية لشركات الاتصالات التي حققت نحو ١.١٧ مليار دولار عوائد للدولة.