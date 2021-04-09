محمد سعد يبدأ تسجيل مسلسله الإذاعي «29 يوم» (صور)

بدأ اليوم الفنان محمد سعد تسجيل أولى تجاربه الإذاعية، حيث يقوم ببطولة المسلسل الإذاعى "29 يوم".المسلسل تأليف مجدى الكدش، وإخراج على مصيلحى، إنتاج محمد عبد اللطيف، وسيتم إذاعته عبر إذاعات راديو النيل" ميجا وهيتس ونغم وشعبى" خلال شهر رمضان المقبل.من جهة اخرى، استقر محمد سعد على العودة لجمهوره من جديد بفيلم كوميدي يعد له حاليا، على أن يبدأ التصوير عقب شهر رمضان القادم مع الانتهاء من كافة ترتيباته.ويقدم سعد خلال العمل الجديد شخصية جديدة من الشخصيات التي يقدمها ولكن بطريقة مختلفة عن شخصيات "اللمبي" الشهيرة بعد أن كان مقاربا من إعادتها في عمل جديد، ويكشف عن تفاصيلها وطاقم عمله خلال الأيام القادمة.