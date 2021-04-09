القبض على تاجري حشيش يخلطا المادة لمضاعفة كمياته

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي)، ومديرية أمن السويس، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش.وتبين من المعلومات والتحريات محاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، متخذان من مزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة فيصل مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها، وبحوزته (13 طربة لمخدر الحشيش - 2 مكبس بمشتملاتهما - سيارة - مبلغ مالي - هاتف محمول).وبمواجهته بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.