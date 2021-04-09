ضبط شخص لإنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية، من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع، لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهة المذكور، اعترف بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على الراغبين مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.