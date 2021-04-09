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محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخص لإنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمنوفية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:17 م
ضبط شخص
ضبط شخص
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية، من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع، لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.

وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهة المذكور، اعترف بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على الراغبين مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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