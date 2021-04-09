لبنان يسجل 2500 إصابة بكورونا و43 وفاة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 491 ألفا و928 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة- في بيان، اليوم- إلى تسجيل 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6 آلاف و592 حالة، في حين يرقد 853 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 241 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفا و190 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.على صعيد متصل، تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأكد الحزب الاشتراكي- في بيان- أن جنبلاط تلقى اللقاح وفق الآلية المتبعة على المنصة الإلكترونية الرسمية التي أنشأتها وزارة الصحة، حسب تراتبية الفئات العمرية المعتمدة التي يحق لها تلقي اللقاح.