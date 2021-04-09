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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط ترويج كمية من المخدرات بـ 2 مليون و660 ألف جنيه بالإسماعيلية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:12 م
المخدرات
المخدرات
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة 4 عناصر إجرامية فى ترويج كمات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية بقيمة 2 مليون و660 ألف جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مراكز شرطة فايد والتل الكبير أول الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطهم على النحو التالى:
ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة فايد، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس "شابو" - كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" - مبلغ مالى –هاتف محمول).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 3 اسطوانات لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول.

كما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بحيازة المضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.660.000 إثنان مليون وستمائة وستون ألف جنيه تقريبًا.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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