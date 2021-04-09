«شمس الدين»: توفير فرص عمل للشباب بتكليف من وزارة التخطيط

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة فض المشكلات، إن الاتحاد طالب بحصر فرص العمل المتاحة للشباب في قطاع التشييد والبناء، كل 3 أشهر في إطار التكاليف الوراد من وزارة التخطيط لتحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة للشباب الباحثين عن عمل.وأوضح «شمس الدين» في تصريح لـ«الدستور» أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بإتاحة فرص عمل للشباب بمختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية ومن ضمنها قطاع قطاع التشييد.وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أنه تم تشكيل مجموعة عمل بالمعهد القومي للتخطيط لحصر فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية، حيث تضم اللجنة ممثلين من وزراء التخطيط والاتحادات والهيئات الصناعية والاقتصادية.