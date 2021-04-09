محافظ دمياط توجه بوضع خطة محددة لتمهيد وتأهيل الطرق بالقرى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بوضع خطة محددة لتنفيذ عمليات تمهيد وتأهيل الطرق غير مكتملة المرافق بقرى المحافظة والتى يتعذر رصفها فى الوقت الحالى نظرًا لعدم وصول جميع المرافق بهم، وذلك فى استجابة لمطالب المواطنين.كما تم وضع خطة زمنية وتحديد الشوارع بجميع القرى، إذ بدأت إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى برئاسة محمد عجم، والمركبات برئاسة المهندس محمد كيوان، بتنفيذ تلك الأعمال بعدد ٦ شوارع بقرية غيط النصارى بمركز دمياط وذلك باستخدم كشط الطبقة الأسفلتية الناتجة من عمليات تطوير عدد من المناطق.وسيتم تنفيذ هذه العمليات بقرى المحافظة، تباعًا لتأهيل الطرق والشوارع لحين إدراجها بخطة الرصف بعد اكتمال توصيل كافة المرافق.