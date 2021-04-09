خبير اقتصادي: تعاون شركات التجارة يصب في مصلحة القطاعين العام والخاص

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين، إن تطوير قطاع التجارة في قطاع الأعمال يساهم في تنشيط حركة التجارة بمصر.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الدستور» أن تعاون شركات التجارة في قطاع الأعمال مع القطاع الخاص سيصب في مصلحة القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن شركات عمر أفندي وبنزيون وصيدناوي والنصر للتصدير والاستيراد شهدت حالة من التطوير في ظل التعاون المثمر مع القطاع الخاص.