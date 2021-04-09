«عرفت أنه ابن موت».. سميرفريد يروى ذكرى لقائه الأول بيحيى الطاهر عبدالله

حكى الناقد الفني سمير فريد قصة لقائة الأول بيحيي الطاهر عبدالله وذلك في مقال كتبه عام 1986 بجريدة الجمهورية.قال فريد:" ذات يوم من العام الثاني أو الثالث في العقد السادس دعاني رجاء النقاش الصديق والأستاذ للذهاب إلى بيت الأديب غالب هلسا بميدان الدقي للاستماع إلى قصاص جديدجاء من الصعيد، وتساءلت مندهشا "نستمع إلى قصاص"، فقال: "نعم إنه يلقي قصصه كما يلقي الشاعر قصيدته ويحفظها عن ظهر قلب".وتابع: "وفي المنزل رحب بنا غالب هلسا وقدم يحيي الطاهر عبدالله، والذي جلس على إحدى الأراك ورشق يديه في الأريكة فامتدت ذراعاه إلى جانبيه وتطلع إلى السقف وبدأ يتلو علينا قصته الاولى والتي نشرت بعد ذلك في مجلة الكاتب بمقدمة طويلة ليوسف إدريس".وأضاف:" كانت القصة حدثا وكان القاص جديدا حقا، ولم تكن جدته في الجمل القصيرة البليغة الموحية، ولا في الصور الخاصة، أو الألوان التي يرسمها بالكلمات فقط، وإنما كان جديدا في إحساسه القوي الملتهب بالزمان اولمكان، وعشقه الصوفي للحياة، ورغبته في أن يجعل الحياة أجمل، وأن يجعل الجمال يكمل الحياة الناقصة".وواصل: "وباعدت ظروف الحياة بيني وبين يحيي الطاهر عبدالله، وكان يساورني احساس عميق أخفيه ولا أبوح به بأن يحيى الطاهر عبدالله في صراع مرير مع الزمن، وإنه كما يقولن في الصعيد "ابن موت"، فهو يزداد نحافة، ويزداد قلقًا، لا تكاد عيناه تستقران على شئ ما أمامه وفي نفس الوقت يغزر إنتاجه، وعندما تزوج وأنجب اسماء بدا الزواج والإنجاب وكأنه قصة من تأليفه، وليس الاستقرار في قوالب المجتمع بأية حال، وعندما جاء الخبر الفاجع بالنهاية العبثية في حادث سيارة مثل ألبير كامي بدا الأمر طبيعيا، أن يسطع الشهاب ويمر، لأنها طبيعة الشهاب.