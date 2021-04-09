أمنية حسن ترفع شعار كامل العدد فى حفلها بساقية الصاوى (صور)

أحيت الفنانة الشابة امنية حسن أمس الخميس حفلا غنائيا ناجحا رفعت من خلاله لافتة كامل العدد. وشارك أمنية حسن الحفل عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد فهيم والفنان زيزو وعازف العود مايكل أنسي وغنت فيه أمنية عددا من أغانيها المعروفة مثل عشم إبليس والحكاية وغلبني وعن تجربة ولأول مرة تغني "مجرد مكالمة".وغنت دويتو مع محمد فهيم بعنوان علمني الحب من كلماته وألحانه وأعادا تقديم دويتو أهلا الذي غناه من قبل النجوم شادية ومنير مراد. وغنت مع زيزو أغنية صوفية بعنوان أيا من بالوفا.وكانت أمنية قد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة وصفتها أمنية حسن بأنه عمل وطني إنساني بفكرة جديدة لم يتم تقديمها من قبل بعنوان "مرات الشهيد".وهي من كلمات الرائد بالمعاش محمد وديع الذي كتب من قبل قالوا إيه علينا دولا " و"إحنا مش بتوع حداد".الأغنية من ألحان أمنية حسن وتوزيع محمود شعراوي وتسجيل وهندسة صوتية بيشوي مجدي وتم تسجيلها في استوديو click.في الوقت نفسه تستعد أمنية لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بنوتة" وهو مكون من ثماني أغانٍ تعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو وإسلام الأبتي ومصطفى أمين وإسلام رفعت ويحيى مهدي. وعدد من الموزعين منهم أمجد معتز وحسام سعيد وإسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد إيهاب وعدد كبير من الشعراء منهم محمد إبراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد. وسيتم تصوير أغانيه في الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين. وكانت أمنية قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها عشم إبليس وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان إسلام علي وتوزيع أمجد معتز. ومصنوعة بتقنية الـ motion graphic من تنفيذ حسن جاد.