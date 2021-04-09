رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمنية حسن ترفع شعار كامل العدد فى حفلها بساقية الصاوى (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:23 م
الشابة امنية حسن
الشابة امنية حسن
منار إبراهيم
طباعة
أحيت الفنانة الشابة امنية حسن أمس الخميس حفلا غنائيا ناجحا رفعت من خلاله لافتة كامل العدد. وشارك أمنية حسن الحفل عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد فهيم والفنان زيزو وعازف العود مايكل أنسي وغنت فيه أمنية عددا من أغانيها المعروفة مثل عشم إبليس والحكاية وغلبني وعن تجربة ولأول مرة تغني "مجرد مكالمة".

وغنت دويتو مع محمد فهيم بعنوان علمني الحب من كلماته وألحانه وأعادا تقديم دويتو أهلا الذي غناه من قبل النجوم شادية ومنير مراد. وغنت مع زيزو أغنية صوفية بعنوان أيا من بالوفا.

وكانت أمنية قد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة وصفتها أمنية حسن بأنه عمل وطني إنساني بفكرة جديدة لم يتم تقديمها من قبل بعنوان "مرات الشهيد".

وهي من كلمات الرائد بالمعاش محمد وديع الذي كتب من قبل قالوا إيه علينا دولا " و"إحنا مش بتوع حداد".

الأغنية من ألحان أمنية حسن وتوزيع محمود شعراوي وتسجيل وهندسة صوتية بيشوي مجدي وتم تسجيلها في استوديو click.

في الوقت نفسه تستعد أمنية لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بنوتة" وهو مكون من ثماني أغانٍ تعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو وإسلام الأبتي ومصطفى أمين وإسلام رفعت ويحيى مهدي. وعدد من الموزعين منهم أمجد معتز وحسام سعيد وإسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد إيهاب وعدد كبير من الشعراء منهم محمد إبراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد. وسيتم تصوير أغانيه في الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين. وكانت أمنية قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها عشم إبليس وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان إسلام علي وتوزيع أمجد معتز. ومصنوعة بتقنية الـ motion graphic من تنفيذ حسن جاد.
أمنية حسن ترفع شعار كامل العدد فى حفلها بساقية الصاوى (صور)
أمنية حسن ترفع شعار كامل العدد فى حفلها بساقية الصاوى (صور)
أمنية حسن ترفع شعار كامل العدد فى حفلها بساقية الصاوى (صور)
أمنية حسن ترفع شعار كامل العدد فى حفلها بساقية الصاوى (صور)

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قريبا.. ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب الكبير عادل عصمت

تنبأ بنهايته قبلها بأسبوع.. نبوءة يحيى الطاهر عبدالله عن «رسول الموت»

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون فى ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه