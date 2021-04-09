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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولو صحة دوليون: الدول الفقيرة في حاجة لجرعات اللقاحات المرفوضة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:52 م
جرعات اللقاحات
جرعات اللقاحات
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قال مسؤولو صحة دوليون اليوم الجمعة إن جرعات اللقاحات التي رفضتها بعض الدول في إطار جهودها لتحسين حملاتها للتطعيم سيجري توجيهها بقدر الإمكان إلى الدول الفقيرة لمواجهة "الاختلال المريع في توازن" عملية توزيع اللقاحات.

وكانت السلطات في أستراليا واليونان أحدث من يرشح بدائل عن استخدام لقاح أسترا زينيكا لصغار السن، بعد مخاوف من جلطات دم محتملة، في حين أخرت هونج كونج تسلم طلبياتها من اللقاح.

ومن شأن تطعيم صغار السن بلقاحات بديلة أن يؤخر حملات التطعيم بنحو شهر في أستراليا وفرنسا وبريطانيا، طبقا لبيانات وتحليلات شركة (إيرفينيتي) بعد تحليل الأرقام من تلك البلدان.

وجرى التطعيم بملايين الجرعات من لقاح أسترا زينيكا بشكل آمن حول العالم، إلا أن بعض الحكومات قصرت استخدامها على الفئات العمرية لكبار السن كإجراء احترازي لحين حسم الجدل حول حالات
الإصابة بجلطات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم البلدان لم تحصل على ما يكفي من الجرعات من أي من اللقاحات لتغطية احتياج العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم معرضون لخطر الإصابة بالفيروس الذي
أودى بحياة نحو ثلاثة ملايين حول العالم.

وذكر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الدول ذات الدخول المرتفعة قامت في المتوسط بتطعيم واحد من كل أربعة أفراد، في حين يصل ذلك المعدل في البلدان منخفضة
الدخل إلى واحد من بين أكثر من 500.

وقال في إفادة صحفية اليوم الجمعة "لا يزال هناك اختلال صادم في توازن عملية توزيع اللقاحات".

وتهدف خطة كوفاكس لضمان وصول اللقاحات إلى الدول الأكثر فقرا.

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